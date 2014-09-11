В поселке Говсан задержан участник массовой драки

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Задержан участник массовой драки, произошедшей в поселке Говсан Сураханского района Баку. Как сообщили Report в Сураханском районном управлении полиции (РУП), в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полицейского отделения №30 Сураханского РУП задержали и передали следствию жителя Баку Павла Пименова.

Напомним, что 9 сентября в поселке Говсан на улице Ильгара Ахлиманова произошла массовая драка с применением холодного оружия. Двое из семи человек, участвовавших в драке, получили ранения.