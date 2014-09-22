В попавшем в ДТП автомобиле обнаружены наркотики

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ 21 сентября в 21:00 в г.Шеки столкнулись два автомобиля марки “Mercedes”, за рулем которых были житель Шеки Аловсат Исмаилов и житель Огузского района Нурлан Мамедалиев. Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, А.Исмаилов и его пассажиры жители г.Шеки Эльчин Мамедов, Эльшад Гусейнов и житель г.Баку Фуад Абдулрахманлы скончались на месте происшествия. Во время осмотра автомобиля А.Исмаилова было обнаружено и изъято 100 грамм марихуаны.

По факту в главном государственном управлении полиции (ГГУП) ведется следствие.

Отметим, что Фуад Абдулрахманлы был журналистом. Он занимал должность редактора еженедельной газеты "Тюркистан".