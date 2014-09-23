Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в отношении руководства еще одной строительной компании возбуждено уголовное дело. Об этом Report сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры.

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре рассмотрело заявления отдельных граждан, поступивших на горячую линию 161, о незаконных действиях должностных лиц жилищно-строительного кооператива (ЖСК).

В ходе расследования возникли подозрения в злоупотреблении должностными полномочиями и доверием граждан должностными лицами ЖСК, которые перепродали квартиры в многоэтажном жилом здании по адресу г.Баку, Ясамалский район, жилой массив Йени Ясамал и в кооперативном здании по адресу Наримановский район, ул.Тебриз, квартал 855 стоимостью 443.550 манатов и тем самым путем мошенничества присвоили чужое имущество в крупном размере. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.