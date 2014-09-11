В Низаминском районе обезврежена преступная группировка

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку обезврежена преступная группировка. Как сообщили Report в Низаминском районном управлении полиции (РУП), в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полицейского отделения №24 Низаминского РУП задержали жителя Джалилабадского района Орхана Мамедова, жителя Уджарского района Исмаила Гусейнова и жителя Астаринского района Шамхала Шахвердиева.

В ходе следствия установлено, что 7 сентября данные лица ограбили Алисахиба Дуньямалыева и Шамиля Гулиева, отобрав принадлежащие им 64 маната и мобильный телефон. В настоящее время устанавливается причастность задержанных к другим преступлениям.