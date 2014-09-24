В Низаминском и Ясамальском районах произошли случаи поножовщины

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ В Баку ссора между соседями переросла в поножовщину. Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД) 23 сентября в Низаминском районе столицы житель г.Баку Мехди Гасымов был доставлен в больницу с колотой-резанной раной. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полицейского отделения №24 Низаминского районного управления полиции (РУП) был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался сосед потерпевшего Этибар Мехдиев, который, по предположению следствия, совершил преступление на почве ссоры.

В Ясамальском районе был зафиксирован другой случай поножовщины. Инцидент произошел в магазине на территории жилищного массива в Йени Ясамале. Работник магазина Эльчин Бейбутов, житель Гейчайского района подозревается в нанесении ножевых ранений своему коллеге Решаду Бейбутову. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полицейского отделения №29 Ясамальского районного управления полиции (РУП) подозреваемый в совершении преступления Э.Бейбутов был задержан и передан следствию.