В Насиминском районе произошло ДТП

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Минувшей ночью в Насиминском районе г. Баку произошло ДТП. Как сообщили Report в Насиминском районном управлении полиции (РУП), авария была зафиксирована на перекрестке улиц Джавадхана и Гусейна Сейидзаде, в так называемом 4-ом микрорайоне. Столкнулись автомобиль марки Mercedes, ехавший по улице Г.Сейидзаде и автомобиль марки Opel, ехавший по улице Джавадхана. В результате аварии водитель Opel и один из его пассажиров получили травмы и были доставлены в городскую клиническую больницу №1. На месте ДТП сотрудники Насиминского РУП провели расследование. Как полагает следствие, авария произошла из-за нарушения водителем Opel правил дорожного движения. Расследование продолжается.