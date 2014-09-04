В Насиминском районе найден труп мужчины

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе г. Баку найдено тело неизвестного мужчины. Как сообщили Report в Насиминскои РУП, на улице Гасана Сейидзаде был обнаружен труп мужчины 65-70 лет без следов насилия. При осмотре места происшествия сотрудникам органов прокуратуры не удалось обнаружить документы, удостоверяющие личность мужчины. По предварительным данным он скончался от сердечного приступа. Сотрудники Насиминского РУП продолжают вести работу по установлению личности покойного.