В Наримановском районе в результате несчастного случая погиб рабочий

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Рабочий скончался в результате несчастного случая на стройке в Наримановском районе Баку. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, инцидент произошел на стройке на улице Тебриз.

Как стало известно, во время строительных работ на голову жителя Агдамского района Руслана Хасанова упал кусок железа. От полученной травмы рабочий скончался на месте происшествия.

По факту в прокуратуре Наримановского района ведется следствие.