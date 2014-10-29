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    В МВД Азербайджана произошли кадровые перестановки

    Назначен новый начальник отдела уголовного розыска Бинагадинского районного управления полиции

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана произошли кадровые перестановки. Как сообщает Report, по приказу министра, генерал-полковника Рамиля Усубова заместитель главы 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции (РУП) Ниямеддин Эйвазов освобожден от занимаемой должности и назначен на пост начальника отдела уголовного розыска (ОУР) Бинагадинского РУП.

    Ранее бывший начальник ОУР Бинагадинского РУП, полковник-лейтенант полиции Гейдар Гейдаров был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем начальника Хатаинского РУП. 

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