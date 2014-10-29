В МВД Азербайджана произошли кадровые перестановки

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В министерстве внутренних дел Азербайджана произошли кадровые перестановки. Как сообщает Report, по приказу министра, генерал-полковника Рамиля Усубова заместитель главы 37-го отделения полиции Хатаинского районного управления полиции (РУП) Ниямеддин Эйвазов освобожден от занимаемой должности и назначен на пост начальника отдела уголовного розыска (ОУР) Бинагадинского РУП.

Ранее бывший начальник ОУР Бинагадинского РУП, полковник-лейтенант полиции Гейдар Гейдаров был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем начальника Хатаинского РУП.