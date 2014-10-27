В известной компании Азербайджана совершена кража

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в строительной компании, принадлежащей ООО "Альянс" (“Alyans MMC”), произошла кража. Об этом Report сообщили в Абшеронском районном отделении полиции (РОП).

Согласно сообщению, неизвестный украл электронные приборы, принадлежащие компании.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Абшеронского РОП по подозрению в совершении кражи задержан работник данной компании, житель Хырдалана 33-летний Анар Мустафаев.

Подозреваемый сообщил, что успел продать лишь часть краденных приборов на сумму 20 манатов.

По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.