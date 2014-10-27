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    В известной компании Азербайджана совершена кража

    По факту совершния кражи возбуждено уголовное дело

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В Абшеронском районе в строительной компании, принадлежащей ООО "Альянс" (“Alyans MMC”), произошла кража. Об этом Report сообщили в Абшеронском районном отделении полиции (РОП).

    Согласно сообщению, неизвестный украл электронные приборы, принадлежащие компании.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Абшеронского РОП по подозрению в совершении кражи задержан работник данной компании, житель Хырдалана 33-летний Анар Мустафаев.

    Подозреваемый сообщил, что успел продать лишь часть краденных приборов на сумму 20 манатов.

    По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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