В Зардабском районе обнаружено и изъято более четырех тонн конопли

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сотрудниками отдела полиции Зардабского района в соответствии с планом комплексно-профилактических мер под условным названием "Хаш-хаш 2014" проведены оперативно-розыскные мероприятия. Как сообщает Report, в информации, предоставленной госкомиссией по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории под названием "Юхары баг" ("Верхний сад") села Бычагчы Зардабского района путем сожжения было уничтожено 2900 кустов дикорастущей наркотической конопли общим весом 4,307 тонн.