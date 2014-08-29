В Зардабском районе обнаружено и изъято более четырех тонн конопли

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Сотрудниками отдела полиции Зардабского района в соответствии с планом комплексно-профилактических мер под условным названием "Хаш-хаш 2014" проведены оперативно-розыскные мероприятия. Как сообщает Report, в информации, предоставленной госкомиссией по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, говорится, что в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории под названием "Юхары баг" ("Верхний сад") села Бычагчы Зардабского района путем сожжения было уничтожено 2900 кустов дикорастущей наркотической конопли общим весом 4,307 тонн.
News DepartmentАвтор новости
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