В Гяндже сотрудник пенитенциарной службы попал в ДТП

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП. Как сообщает Report, 34-летний житель города Анар Рагимов, ехавший по проспекту Гейдара Алиева на автомобиле "KIA", не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в ограждение.

В результате аварии водитель и его пассажиры - 35-летние Этибар Мамедов и Ровшан Гасанов получили тяжелые травмы и были госпитализированы в отделение травматологии Гянджинской городской больницы скорой неотложной помощи. Благодаря вмешательству врачей жизнь потерпевших удалось спасти. Сейчас Э.Мамедов находится в реанимации. По словам свидетелей, причиной аварии стала высокая скорость, с которой двигался автомобиль.

Отметим, что управлявший автомобилем А.Рагимов занимает должность инспектора в следственном изоляторе №2 Пенитенциарной службы Гянджи.

По факту ДТП в Гянджинском городском управлении полиции ведется расследование.