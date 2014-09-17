В Гяндже совершено убийство

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа совершено убийство. Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

Так, житель Шамкирского района Айхан Ибрагимли на почве ссоры нанес удары ножом жителю Шекинского района Васифу Самедову. Пострадавшего доставили в больницу, где впоследствии он скончался.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Капазского районного управления полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления А.Ибрагимли.