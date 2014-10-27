В Гяндже произошло цепное ДТП

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Цепная авария произошла в Гяндже. Как сообщили Report в Главном управлении полиции Гянджи, авария зарегистрирована в поселке Гюлюстан на трассе Гянджа-Гейгель.

Автомобиль марки “Mercedes”, за рулем которого находился 42-летний житель Гянджи Ниджат Байрамов, сначала столкнулся с автомобилем марки “KIA”, а затем с автомобилем марки “ВАЗ 2107”.

Затем, зачинщик аварии столкнулся с машинами марки “ВАЗ 2106” и “ВАЗ 21011”. В результате ДТП 34-летний водитель "ВАЗ 2107" Шамо Гумбатов и его супруга, 22-летняя Хумар Гумбатова получили тяжелые травмы. Пострадавшие были госпитализированы в Гянджинскую районную больницу скорой медицинской помощи, их состояние расценивается как тяжелое. По факту ДТП ведется следствие.