В Гяндже пресечена попытка кражи из банкомата ООО "Азерпочта"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже пресечена попытка кражи денежных средств из банкомата одного их филиалов ООО "Азерпочта" (“Azərpoçt”). Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел Азербайджана, подозреваемый в попытке кражи задержан.

Так, после поступлении сигнала тревоги из филиала ООО "Азерпочта" на улице Азербайджан, на место происшествия были направлены сотрудники гянджинского городского управления охраны, которые обнаружили следы взлома на входной двери. По подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в Кяпязское районное полицейское управление житель Гянджи.

По данному факту ведется следствие.