В Гарачухуре произошла поножовщина

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе г.Баку произошла поножовщина. Как сообщили Report в министерстве внутренних дел (МВД), инцидент произошел в ночь на 25 сентября в поселке Гарачухур. Житель указанного поселка Шахмурад Самедов подозревается в том, что на почве ссоры нанес ножевое ранение своему земляку Поладу Хасыеву.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полицейского отделения № 32 Сураханской районного полицейского управления (РУП) подозреваемый в совершении преступления был задержан и передан следствию.

По данному факту проводится расследование.