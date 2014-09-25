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    В Гарачухуре произошла поножовщина

    Подозреваемый в совершении преступления задержан и представлен следствию

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ В Сураханском районе г.Баку произошла поножовщина. Как сообщили Report в министерстве внутренних дел (МВД), инцидент произошел в ночь на 25 сентября в поселке Гарачухур. Житель указанного поселка Шахмурад Самедов подозревается в том, что на почве ссоры нанес ножевое ранение своему земляку Поладу Хасыеву.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полицейского отделения № 32 Сураханской районного полицейского управления (РУП) подозреваемый в совершении преступления был задержан и передан следствию.

    По данному факту проводится расследование.

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