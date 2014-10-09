В Билясуварском районе выстрелами из ружья ранены два брата

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ В селе Хырмандалы Билясуварского района Азербайджана выстрелами из ружья были ранены два брата. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел Азербайджана, пострадавшие - жители села Адыш и Байрам Новрузовы были доставлены в больницу.

Было установлено, что инцидент произошел на почве конфликта. Житель села Фархад Исмаилов пришел с повинной в отделение полиции Билясуварского района и передал правоохранительным органам охотничье ружье марки "Тула", из которого были произведены выстрелы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.