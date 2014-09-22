В Балакене автобус упал в овраг, ранен 21 человек

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В ночь с 21 на 22 сентября в 00:30 произошло тяжелое ДТП, в ходе которого пострадали более двух десятков человек.

Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел Азербайджана. Согласно сообщению, в селе Биледжик г.Шеки перевернулся микроавтобус марки “Mersedes” за рулем которого был житель города Ильхам Рамазанов. Водитель и 20 пассажиров, пострадавших во время аварии, доставлены в больницу. Автомобиль перевернулся после того, как сбил вышедшую внезапно на дорогу лошадь. Отметим, что пассажиры возвращались со свадьбы из Балакенского района.