В Баку трагически погиб житель Физули

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Житель Физулинского района скончался в результате несчастного случая. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел (МВД), инцидент произошел 11 сентября на рынке стройматериалов, расположенном на проспекте Зии Буниятова Наримановского района. Трагедия произошла по неосторожности, связки деревянных брусьев при разгрузке из грузового автомобиля марки "КамАЗ" упали на Ягуба Меликова. В результате он скончался на месте происшествия.

В связи с инцидентом в районной прокуратуре Наримановского района начато расследование.