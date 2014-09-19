В Баку произошло ДТП со смертельным исходом

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку произошло серьезное ДТП. Как сообщили Report в Бакинском городском управлении полиции, авария произошла на шоссе Курдаханы-Пиршагы Сабунчинского района. Рамин Асадов (1986 г.р.), находившийся за рулем автомобиля марки "Sapia", не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате один из пассажиров автомобиля Самир Гусейнов (1995 г.р.) скончался на месте, а сам Р.Сафаров и другой пассажир Мурад Мустафаев (1995 г.р.) были доставлены в больницу.

По факту ДТП в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело, ведется следствие.