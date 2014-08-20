В Баку произошла поножовщина

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ На проспекте Азадлыг г. Баку произошел случай поножовщины. Об этом Report сообщили в пресс-службе Бакинского городского управления полиции.

Житель Баку Рамин Сафаров с ножевыми ранениями различных частей тела доставлен в Клинический медицинский центр. В результате оперативных мероприятий, сотрудникам 22-го участка Насиминского РУП удалось задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался Панах Мамедов, 1985 года рождения.