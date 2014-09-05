В Баку произошел случай поножовщины

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе г. Баку зарегистрирован случай поножовщины. Как сообщили Report в Бинагадинском РУП, инцидент произошел близ ресторана "Зангезур" в поселке Расулзаде. Так, приехавший в гости к брату в столицу житель Зардабского района Гурбанов Адалят Агасиф оглы (1976 г.р.), получил ножевое ранение от неизвестного лица. Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу №1.

В настоящее время сотрудники Бинагадинского РУП ведут поиски лица, ранившего А.Гурбанова. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.