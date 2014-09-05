 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку произошел случай поножовщины

    Приехавший в гости к брату в столицу житель Зардабского района получил ножевое ранение

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе г. Баку зарегистрирован случай поножовщины. Как сообщили Report в Бинагадинском РУП, инцидент произошел близ ресторана "Зангезур" в поселке Расулзаде. Так, приехавший в гости к брату в столицу житель Зардабского района Гурбанов Адалят Агасиф оглы (1976 г.р.), получил ножевое ранение от неизвестного лица. Потерпевший в тяжелом состоянии был доставлен в городскую больницу №1.

    В настоящее время сотрудники Бинагадинского РУП ведут поиски лица, ранившего А.Гурбанова. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi