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    В Баку пассажирский автобус попал в ДТП, пять человек ранены - ФОТО

    В ходе аварии пострадали 5 человек

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ На Кольцевой дороге Баку произошло ДТП. Как сообщили Report свидетели инцидента, пассажирский автобус марки Daewoo столкнулся с грузовой машиной марки Man. В ходе аварии пострадали 5 человек, которые на машине скорой помощи были доставлены в больницу.

    По предварительным данным, причиной аварии стала узкая и скользкая, после прошедшего в Баку дождя, дорога.

    В настоящее время сотрудники Ясамальского районного управления полиции (РУП) расследуют истинные причины аварии.

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