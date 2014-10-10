В Баку неизвестные взорвали банкомат и украли из него деньги

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку неизвестные взорвали банкомат, принадлежащий Международному банку Азербайджана, и похитили из него деньги. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, инцидент произошел 10 октября.

Так, около 5 часов утра в службу 102 поступило сообщение о взрыве в поселке Бильгях Сабунчинского района. В ходе расследования было установлено, что взорвался банкомат перед магазином на улице У.Гаджибекова. Из банкомата были украдены деньги.

По словам охранника магазина Икрама Мирзоева, трое людей в масках, угрожая автоматом, связали его руки клеящей лентой и закрыли в багажнике автомобиля "ВАЗ-2107". Так они возили его некоторое время, но вскоре высадили перед тем же магазином.

Следствие возбудило уголовное дело по статьям 181.2.1 и 181.2.5 (разбой) УК, продолжается расследование.