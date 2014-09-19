В Баку мать пыталась пронести в тюрьму сыну запрещенный предмет

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В колонии №12 г.Баку пресечена попытка пронести запрещенный предмет. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью пенитенциарной службы (ПС) министерства юстиции. Так, сотрудниками ПС был проведен личный досмотр и осмотр вещей жительницы Сумгаита, гражданки Самаи Муса гызы Ахмедовой, которая пришла на кратковременное свидание со своим сыном, заключенным колонии №12, осужденным по статьям 289.2 (неуважение к суду, то же деяние, совершенное в отношении судьи или присяжных заседателей) и 66.5 (назначение наказания по совокупности преступлений) Анару Октай оглу Алавердиеву. В ходе досмотра в сумке С.Ахмедовой были обнаружены и изъяты мобильный телефон марки Nokia и сим-карта.

По данному факту ведется расследование.