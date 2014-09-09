В Баку за совершение краж задержана гражданка Грузии

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе Баку задержана гражданка Грузии, совершившая кражи в магазинах. Об этом Report сообщили в Насиминском районном управлении полиции (РУП).

В результате оперативно-розыскных мероприятий задержана гражданка Грузии Авсана Мамедова, совершившая кражи в магазинах торгового центра на проспекте Гара Гараева, и присвоившая себе деньги, планшет и документы, принадлежащие работающим там Агабейим Халиловой, Ахмеду Алиеву и Алиму Бабаеву. В настоящий момент выявляется причастность задержанной к другим преступлениям подобного рода.