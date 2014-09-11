В Баку заключенному пытались передать спрятанный в хлебе телефон - ФОТО

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудниками пенитенциарной службы министерства юстиции пресечена попытка передачи телефона заключенному тюрьмы №11. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью пенитенциарной службы.

При осмотре передачи от жителя г. Тертер Дадашлы Орхан Эльхан оглы для своего двоюродного брата Джаббарова Санана Иман оглу, в двух буханках хлеба были обнаружены и изъяты 2 телефона марки Samsung и Nokia. С. Джаббаров был осужден по статьям 32.4 (подстрекательство к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом) и 317-1.1 (передача или отправление скрытно от проверки либо любым другим способом запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы и следственных изоляторах) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

По данному факту ведется следствие.