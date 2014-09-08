В Баку задержан угонщик автомобиля

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Насиминском районе г. Баку угнан автомобиль. Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Бакинского ГУП.

6 сентября житель г. Баку Эльшан Загаров обратился с заявлением в полицейское отделении №12 Насиминского РУП о том, что 22 августа по адресу Московский проспект, д. 58 был угнан принадлежащий ему автомобиль марки "Mercedes". В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками дорожной полиции г. Баку был задержан и передан Насиминскому ГУП житель Агджабединского района Октай Гулиев, который сидел за рулем украденного автомобиля.