В Баку задержан угонщик автомобиля

Баку.3 сентября. REPORT.AZ/ В Ясамальском районе г. Баку на проспекте Гусейна Джавида был угнан автомобиль марки "ВАЗ-2107", принадлежащий Рахибу Сафарову. Как сообщили Report в ГУП г. Баку, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УП и 28-го полицейского участка, автомобиль был найден на улице А.Аббасова. На транспортном средстве были установлены краденые с автомобиля марки "Chevrolet-Aveo" номерные знаки. Госномера с машины Заремы Саарбековой пропали в августе в Насиминском районе.

Водитель, угнавший автомобиль, раннее судимый Фуад Асадов (1977 г.р.), задержан.

По данному факту ведется следствие.