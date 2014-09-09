В Баку задержан ранивший ножом знакомого

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе г. Баку задержан подозреваемый, ранивший ножом Мирзоева Шахина (1971 г.р.). Об этом Report сообщили в Хатаинском районном управлении полиции (РУП). В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полицейского отделения №35 был задержан Мурад Бабаев.

По данному факту в Хатаинском РУП возбуждено уголовное дело. Расследуются причины происшествия.

Отметим, что пострадавший Ш.Мирзоев и подозреваемый в совершении преступления М.Бабаев были знакомы.