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    В Баку задержан ранивший ножом знакомого

    Расследуются причины происшествия

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе г. Баку задержан подозреваемый, ранивший ножом Мирзоева Шахина (1971 г.р.). Об этом Report сообщили в Хатаинском районном управлении полиции (РУП). В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полицейского отделения №35 был задержан Мурад Бабаев.

    По данному факту в Хатаинском РУП возбуждено уголовное дело. Расследуются причины происшествия.

    Отметим, что пострадавший Ш.Мирзоев и подозреваемый в совершении преступления М.Бабаев были знакомы.

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