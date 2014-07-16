В Баку задержан подозреваемый в торговле оружием

Баку, 16 июля, Report.az/ В Баку задержан человек, подозреваемый в торговле оружием.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Министерства Внутренних Дел, в результате оперативно-розыскной операции, проведённой сотрудниками Главного Департамента по борьбе с организованной преступностью, при продаже автомата марки "Калашникова", 1 магазина, и 5 патронов был задержан раннее судимый житель Баку Низами Багиров.

По факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.