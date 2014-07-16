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    В Баку задержан подозреваемый в торговле оружием

    Раннее судимый Низами Багиров задержан при продаже автомата марки Калашникова, 1 магазина, и 5 патронов

    Баку, 16 июля, Report.az/ В Баку задержан человек, подозреваемый в торговле оружием.

    Как сообщает  Report со ссылкой на сайт Министерства Внутренних Дел,  в результате оперативно-розыскной операции, проведённой сотрудниками Главного Департамента по борьбе с организованной преступностью,  при продаже автомата марки "Калашникова", 1 магазина, и 5 патронов был задержан   раннее судимый житель Баку Низами Багиров.

    По факту  продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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