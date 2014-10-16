В Баку задержан подозреваемый в нападении на женщину

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержан мужчина, подозреваемый в совершении нападения на женщину. Об этом Report сообщили в Главном управлении городской полиции Баку.

Так, 9 октября на улице А.Нематуллы неизвестный напал на Улькер Сафарову, схватил ее за шею и ударил рукой по уху. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения полиции №18 Наримановского районного управления полиции был задержан подозреваемый в совершении преступления житель Бейлаганского района Рузи Байрамов (1994 г.р.).

По данному факту ведется следствие.