В Баку задержан находящийся в розыске подозреваемый

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе раскрыто преступление двухмесячной давности. Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении полиции.

Согласно сообщению, 20 августа этого года в поселке Сулутепе неизвестные нанесли ножевое ранение Валеху Ахмедову. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом уголовного розыска Бинагадинского районного полицейского управления (РУП) и отделением полиции №40, был задержан подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый Мугдад Мамедов. Во ходе следствия было установлено, что М.Мамедов также разыскивается Масаллинским РУП по статье 127 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) УК Азербайджана.

По указанным фактам в Бинагадинском РУП продолжается расследование.