Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержан квартирный вор. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, в ходе операции житель Исмаиллинского района, ранее судимый Вугар Бабаев был задержан и доставлен в качестве подозреваемого в Сабаильское районное управление полиции (РУП).

В результате проведенных оперативных мер стало известно, что подозреваемый в июле текущего года проник под предлогом "соседа снизу, которого залили водой" в квартиру гражданина Италии Бариаччи Симоне Сергтона на улице Заргарпалан, и в августе в квартиру гражданки Украины Валерии Скрипниченко на проспекте Нефтчиляр. В результате были украдены 300 манатов и 50 евро, а также сумка с документами. По вышеуказанным фактам в Сабаильском РУП проводятся оперативно-розыскные мероприятия.