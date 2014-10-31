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    В Баку задержан гражданин России, обвиняемый в контрабанде крупной партии наркотиков

    В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции на территорию РФ

    Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ В аэропорту Баку задержан житель Тюменской области, который обвиняется в контрабанде крупной партии синтетических наркотиков, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД по Тюменской области РФ.

    По данным ведомства, обвиняемый, находящийся в международном розыске, был задержан правоохранительными органами Азербайджана по обвинению в контрабанде крупной партии запрещенных веществ.

    В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции на территорию России. 

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