В Баку задержаны двое подозреваемых в грабеже

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку задержаны два человека, подозреваемые в грабеже. Как сообщили Report в Хазарском районном управлении полиции (РУП), жители Баку Эльчин Бабаев и Эйваз Бакиров задержаны и переданы следствию. Они подозреваются в том, что ограбили Назима Аббасова 8 сентября этого года, присвоив при этом сумму в 2000 манат.

По данному факту в Хазарском РУП в отношении Е.Бабаева и Е.Бакирова возбуждено уголовное дело, ведется следствие.