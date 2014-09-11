 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку задержаны двое подозреваемых в грабеже

    Задержанные подозреваются в ограблении на сумму в 2000 манат

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Хазарском районе Баку задержаны два человека, подозреваемые в грабеже. Как сообщили Report в Хазарском районном управлении полиции (РУП), жители Баку Эльчин Бабаев и Эйваз Бакиров задержаны и переданы следствию. Они подозреваются в том, что ограбили Назима Аббасова 8 сентября этого года, присвоив при этом  сумму в 2000 манат.

    По данному факту в Хазарском РУП в отношении Е.Бабаева и Е.Бакирова возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi