В Баку задержана разыскиваемая по подозрению в мошенничестве женщина

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Низаминском районе г.Баку задержана женщина, подозреваемая в мошенничестве. Как сообщили Report в пресс-службе главного управления полиции г.Баку, Эльнара Гасанова была объявлена в розыск по подозрению в мошенничестве по статье 178 (мошенничество) уголовного кодекса.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полицейского отделения №24 Низаминского районного управления полиции Э.Гасанова была задержана и передана следствию.