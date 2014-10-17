В Баку задержана подозреваемая в краже золотых изделий

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержана женщина, подозреваемая в краже золотых изделий. Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления городской полиции Баку.

Согласно сообщению, 10 октября из дома Ильхамы Насировой, проживающей по адресу ул. Гесебе-2, были украдены золотые украшения - ожерелье и кольцо. Спустя неделю сотрудниками отделения полиции №34 Хатаинского районного управления полиции была задержана подозреваемая в совершении преступления жительница Гейчайского района Милава Багирова.

По данному факту ведется следствие.