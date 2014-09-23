В Баку задержана группа, подозреваемая в грабеже магазинов

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе Баку обезврежена группа из трех человек, подозреваемых в ограблении магазинов. Об этом Report сообщили в Бакинском городском управлении полиции (БГУП). Так, в ночь на 18 сентября в поселке Алят, из магазина, принадлежащего Айдыну Досталиеву, были украдены 500 манатов и сигареты.

Сотрудниками полицейского отделения №11 Гарадагского районного управления полиции (РУП) были задержаны подозреваемые в ограблении житель Баку Турал Насруллаев, житель Агдамского района Илхамиз Исмаилов и житель Агстафинского района Фарид Рагимов. Следствие устанавливает причастность группы к другим случаям ограбления магазинов в столице и регионах.