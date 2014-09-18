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    В Баку грабители избили хозяина дома

    Подозреваемые были ранее судимы

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны двое подозреваемых в квартирной краже. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, в результате проведенных полицейским отделением №40 Бинагадинского районного управления полиции (РУП) оперативно-розыскных мероприятий, были задержаны подозреваемые в совершении преступления жители Евлахского района Асим Мамедов и Рамин Бакиров. Указанные лица подозреваются в краже 1420 манатов и 100 долларов из квартиры жителя поселка Сулутепе Бинагадинского района Юсифа Агагюлова, куда они проникли через окно.  

    Воры нанесли телесные повреждения подоспевшему на шум  хозяину квартиры Ю.Агагюлову, после чего скрылись.

    В ходе расследования было выявлено, что обвиняемые в краже А.Мамедов и Р.Бакиров были ранее судимы.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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