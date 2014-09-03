В Баку актриса театра попала в ДТП

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Актриса Бакинского муниципального театра Айнур Аббасова попала в ДТП.

Как сообщили Report в Бакинском ГУДП инцидент произошел по дороге в аэропорт. На встречу А. Аббасовой, управлявшей автомобилем марки "Morris Garages", выехал другой автомобиль. В результате актриса потеряла управление транспортным средством и машина врезалась в дорожное ограждение.

В результате ДТП машине нанесен ущерб, сама актриса не пострадала.

По факту происшествия ведется расследование.