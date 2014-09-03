 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку актриса театра попала в ДТП

    Актриса не справилась с управлением и автомобиль врезался в дорожное ограждение

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Актриса Бакинского муниципального театра Айнур Аббасова попала в ДТП.

    Как сообщили Report в Бакинском ГУДП инцидент произошел по дороге в аэропорт. На встречу А. Аббасовой, управлявшей автомобилем марки "Morris Garages", выехал другой автомобиль. В результате актриса потеряла управление транспортным средством и машина врезалась в дорожное ограждение. 

    В результате ДТП машине нанесен ущерб, сама актриса не пострадала.

    По факту происшествия ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi