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    В Баку автомобиль сбил двух пешеходов

    Один из пострадавших скончался в больнице от полученных травм

    Баку, 15 июля, Report.az/ В Баку автомобиль сбил двух пешеходов. Есть погибший. 

    По сообщению Report.az,  14 июля, около 23.00 на проспекте Зия Буньятова Наримановского района, житель г.Баку.  Асад Гадиров (1961-го года рождения), на автомобиле "VAZ-21183" сбил жителей Зардабского района, Икрама Османова (1973-го года рождения)  и Сахиля Гурбанова (1986-го года рождения).

    В результате И. Османов скончался в больнице от полученных травм, а С. Гурбанов был помещён в больницу № 3.

     По факту открыто уголовное дело, идёт следствие.

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