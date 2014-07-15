Баку, 15 июля, Report.az/ В Баку автомобиль сбил двух пешеходов. Есть погибший.

По сообщению Report.az, 14 июля, около 23.00 на проспекте Зия Буньятова Наримановского района, житель г.Баку. Асад Гадиров (1961-го года рождения), на автомобиле "VAZ-21183" сбил жителей Зардабского района, Икрама Османова (1973-го года рождения) и Сахиля Гурбанова (1986-го года рождения).

В результате И. Османов скончался в больнице от полученных травм, а С. Гурбанов был помещён в больницу № 3.

По факту открыто уголовное дело, идёт следствие.