В Баку авария стала причиной смерти пешехода

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Хазарском районе г.Баку произошла авария, ставшая причиной смерти пешехода. Как сообщили Report в Бакинском главном городском управлении полиции (БГГУП), ДТП было зарегистрировано 21 сентября в 23:30 на трассе Бузовна-Маштагы. Водитель автомобиля марки "ВАЗ-21114" Фейруз Гасымов (1962 г.р.) сбил Джабраила Гасанова (1957 г.р.). В результате полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. По факту аварии в Хазарском районном управлении полиции продолжается расследование.