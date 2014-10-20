В бакинском аэропорту задержан гражданин Казахстана

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В международном аэропорту Азербайджана задержан гражданин Казахстана, объявленный в розыск в Кыргызстане. Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана.

Гражданин Казахстана Эльдар Панаги был задержан в международном аэропорту имени Гейдара Алиева сотрудниками главного управления дорожной полиции. Э.Панаги был объявлен в розыск по статьям 123 (похищение человека) и 170 (вымогательство) УК Кыргызстана.