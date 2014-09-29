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    В Азербайджане произошло землетрясение в 6 баллов

    Человеческих жертв нет

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане произошло землетрясение. В большинстве районов ощущались подземные толчки силой в 3-4 балла. Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

    Согласно сообщению, эпицентр землетрясения находился в 22 км к северу-востоку от г.Габала. Землетрясение было зарегистрировано в 06:38 по местному времени.  Магнитуда подземных толчков в эпицентре землетрясения составила 6 баллов, в г.Габале - 5 баллов.

    Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 баллов находился на глубине 12 км.

    Человеческих жертв нет.

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