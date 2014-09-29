В Азербайджане произошло землетрясение в 6 баллов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане произошло землетрясение. В большинстве районов ощущались подземные толчки силой в 3-4 балла. Об этом Report сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

Согласно сообщению, эпицентр землетрясения находился в 22 км к северу-востоку от г.Габала. Землетрясение было зарегистрировано в 06:38 по местному времени. Магнитуда подземных толчков в эпицентре землетрясения составила 6 баллов, в г.Габале - 5 баллов.

Эпицентр землетрясения магнитудой 5,5 баллов находился на глубине 12 км.

Человеческих жертв нет.