В Азербайджане произошел вооруженный инцидент, есть погибший и раненый

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе Азербайджана произошел вооруженный инцидент. Об этом Report сообщили в министерстве внутренних дел.

Так, в поселке Кюр Шамкирского района, в местности под названием "Союг булаг" между жителем района Рашадом Мамедовым и жителем села Махмудлу, ранее судимым Назимом Аббасовым произошла ссора. В ходе ссоры Р.Мамедов выстрелил в Н. Аббасова из охотничьего ружья, а тот в свою очередь открыл огонь из оружия марки АКМ. От полученных ран Р.Мамедов скончался на месте. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Шамкирского районного отделения полиции, раненный в голову и ногу Н.Аббасов был задержан. У него были изъяты оружие марки АКМ и 16 патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.