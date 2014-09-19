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    В Азербайджане от удара током скончались двое

    Инциденты произошли в Баку и Хырдалане

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку и Хырдалане двое скончались от удара током. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

    Так, во время ремонта кабеля в своем доме житель поселка Бюльбюля Сураханского района Али Дадашов получил удар током. Он скончался на месте инцидента.

    Похожий случай произошел с жителем Сумгаита Рафигом Будаговым, который скончался от удара током в строящемся здании в Хырдалане, где он работал.

    Расследование по обоим происшествиям продолжается.

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