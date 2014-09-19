В Азербайджане от удара током скончались двое

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Баку и Хырдалане двое скончались от удара током. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

Так, во время ремонта кабеля в своем доме житель поселка Бюльбюля Сураханского района Али Дадашов получил удар током. Он скончался на месте инцидента.

Похожий случай произошел с жителем Сумгаита Рафигом Будаговым, который скончался от удара током в строящемся здании в Хырдалане, где он работал.

Расследование по обоим происшествиям продолжается.